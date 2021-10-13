Не дают денег: Ткаченко подал в отставку с должности министра культуры

Не дают денег: Ткаченко подал в отставку с должности министра культурыСегодня, 15:42
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал в отставку из-за передачи Госкино в управление Кабинета министров и бюджета на сферу культуры в 2022 году.
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.
«Сегодня написал заявление об отставке… отчет в Раде не за горами. Сегодня отправил свое заявление председателю ВР Руслану Стефанчуку», — заявил Ткаченко.
По его словам, среди причин отставки — решение о передаче Госкино в управление Кабинета министров без согласования с Министерством культуры и информационной политики.
«Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют — не мой концепт и ценности», — отметил он.
Ткаченко не согласен с этим решением.
Кроме того, по его словам, правительство блокирует создание Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. Также одной из причин отставки также является бюджет на культуру в 2022 году.
«И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы», — добавил министр.