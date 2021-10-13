В Северодонецке полицейские задержали «закладчика» наркотиков

Во время патрулирования Северодонецка полицейские батальона «Луганск-1 им. Героя Украины Сергея Губанова» возле стадиона «Химик» увидели молодого человека, который что-то прятал под камнями. Во время общения с полицейскими парень признался, что у него есть наркотические средства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что парень распространял наркотическое средство «PVP» путем так называемых «закладок».

Во время проведения следственных действий у парня были обнаружены 6 свертков с психотропным веществом «PVP» и еще два свертка, которые он уже успел спрятать для заказчиков в виде «закладок», были обнаружены неподалеку.

В настоящее время 24-летнему жителю Северодонецка объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 307 КК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.