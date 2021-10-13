Куда может пожаловаться пациент при невыполнении своих обязанностей местными врачами в Луганской области

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья, жалобы любого характера следует начинать решать непосредственно в медицинском учреждении, обратившись к руководителю больницы.

Если такое обращение не помогло — можно обратиться в региональные департаменты здравоохранения при ОГА.

В Луганской области подать жалобу на врачей можно в Департамент здравоохранения Луганской облгосадминистрации по телефонам: (0642) 58-59-45 или электронной почтой на адрес info@loga.gov.ua.

Также в регионах работают телефонные «горячие линии» по COVID-19.

Программа медицинских гарантий определяет четкий перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, оплата которых гарантируется за счет средств Государственного бюджета Украины. Это означает, что пациент имеет право получать их в полном объеме и бесплатно в больницах, работающих по договору с НСЗУ.

Если в учреждении, имеющем договор с НСЗУ, отказывают в медицинских услугах или требуют деньги за то, за что заплатило государство, это нарушение прав пациента. Тогда можно подать жалобу по электронной форме на сайте НСЗУ в разделе «Гражданам».

А операторы контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77 подскажут, как правильно подать жалобу в случае необходимости.