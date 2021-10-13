В ноябре Минреинтеграции выплатило 19 млн гривень за разрушенное жилье в Донецкой и Луганской областях

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины произвело выплату денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате вооруженной агрессии России против Украины.

В соответствии с объемом бюджетных средств на 2021 год и на основании полученных и согласованных представлений от структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения Донецкой и Луганской областных государственных администраций распределение бюджетных средств пропорционально количеству пострадавших по областям.

В ноябре 2021 года 75 жителей Донецкой области и 4 жителей Луганской области получили денежную компенсацию за жилые дома (квартиры), разрушенные в результате вооруженной агрессии Российской федерации, на общую сумму 19 миллионов 600 тысяч гривень.

Всего в течение 2021 года 274 жителя Донецкой области и 32 жителя Луганской области получили денежную компенсацию за жилые дома (квартиры), на общую сумму 75 миллионов 34 гривни.

Заметим, что денежная компенсация выплачивается в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявлений на выплату компенсации. При наличии заявлений, поданных в один день, приоритетность предоставляется пострадавшим, жилье которых было разрушено ранее.

В целом с начала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 389 пострадавшим, являющимся владельцами 340 объектов жилого фонда, на общую сумму 93 миллиона 795 тысяч 741 гривня.