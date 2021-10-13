В оккупированные районы Луганской и Донецкой областей отправили более 100 тонн гуманитарного груза

В оккупированные районы Луганской и Донецкой областей отправили более 100 тонн гуманитарного грузаСегодня, 10:58
На оккупированную часть Донецкой области и Луганской области доставлено более 100 тонн гуманитарного груза.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.
11 ноября 2021 года, на оккупированные России части Донецкой и Луганской областей Украины доставлен гуманитарный груз общим весом 106 тонн.
Груз передан от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Пятью автомобилями переправили «гуманитарку», а именно – строительные материалы, через КПВВ «Новотроицкое», которое большую часть времени заблокировано российскими террористами для пропуска украинских граждан.