Верещук предложит для жителей оккупированных районов продлить действие карт Ощадбанка до 1 апреля 2022 года

Действие просроченных банковских карт Ощадбанка для переселенцев и жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей планируют продлить до 1 апреля 2022 года.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала «Дом».

Ранее Ощадбанк принял решение, что с 1 января 2022 года будет прекращено автоматическое продление действия карт ВПЛ. Верещук обещает в ближайшее время провести совещание по поводу пролонгирования действия карт.

«Руководство Ощадбанка понимает ответственность и перед людьми, и перед государством. Мы соберем совещание и поймем, куда двигаться. Сейчас прорабатывается инструмент пролонгации действия карт. В силу того, что сейчас карантин, в силу того, что люди не могут приехать. И в силу того, что Российская Федерация не дает людям пересекать КПВВ, чтобы они смогли пройти идентификацию. Поэтому будем просить Ощадбанк подождать хотя бы до 1 апреля, и не ставить на стоп получение выплат по картам Ощадбанка», — заявила министр.

Верещук подчеркнула, что законы должны действовать одинаково для всех, унифицировано, но нужно учитывать исключительные моменты.

«Если мы видим, что есть особенности, например, КПВВ закрыты, люди не могут прийти, а в законе нет такой причины как "КПВВ закрыты", то нам нужно менять закон. А не обременять людей и не забирать у них честно заработанные деньги и социальные выплаты, которые государство гарантированно должно выплатить», — резюмировала министр.

Она отметила, что на сегодняшний день на банковских картах Ощадбанка, которые не забрали внутренне перемещенные лица (ВПЛ), накопилось более 5 миллиардов гривен.