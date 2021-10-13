В Луганской области 394 заболевших COVID-19 за сутки

За 10 ноября в Луганской области лабораторно подтверждено 394 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 17 человек.

Днем ранее наибольшее количество новых случаев было выявлено в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 53 069 случаев коронавируса. От осложнений умерли 1761 человек.

В Украине за прошедшие сутки подтверждено 24747 новых случаев COVID-19. Умерли от осложнений 652 человека.

По данным министерства охраны здоровья. наибольшее количество новых случаев коронавируса выявили в Киеве - 2002 человека, а также в Днепропетровской - 1999, Харьковской - 1550, Одесской - 1469 и Ивано-Франковской - 1454 областях.