Российские боевики обстреляли Новотошковское. Золотое, Катериновку и Причепиловку

10 ноября зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Большинство нарушений зафиксировано в Луганской области.

В районе населенного пункта Причепиловка российские террористы обстреляли украинских военных из минометов калибра 82 мм.

Район поселка Катериновка российские оккупанты обстреливали из крупнокалиберных пулеметов.

В поселке Золотое-4 российские боевики обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

Неподалеку от Новотошковского российские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Донецкой области позиции ВСУ в поселке Широкино были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.