Жители оккупированных Луганска и Донецка не забрали со своих счетов 5,32 млрд гривень пенсий

Сумма пенсий, скопившихся на карточных счетах жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей за несколько лет достигла 5,32 млрд гривен.

Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала «Дом».

Она заверила, что деньги лежат на карточных счетах пенсионеров, и кроме них, средства никто забрать не сможет. «Нельзя с карточных счетов забрать деньги напрямую, например, в бюджет, и как-то ими воспользоваться. Это будет нарушение, уголовное преступление», — подчеркнула Верещук.

Глава Минреинтеграции отметила, что существует проблема выплаты долгов по предыдущим периодам, прежде всего, из-за закрытых боевиками КПВВ.

«Действительно есть вопросы к некоторым лицам, но это не означает, что все под одну гребенку должны страдать. То есть сейчас же заблокированы выплаты долгов всем пенсионерам, которые там проживают на оккупированной территории. И мы понимаем, что этот долг накапливается. По этим лицам за эти годы остатки невыплаченных пенсий составляют 5 млрд 320 млн грн. Это очень много», — сказала Верещук.

Она добавила, что в правительстве будут обсуждать возможность продления действия карт Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц и после 1 января.