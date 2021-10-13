В Северодонецке хотят поднять стоимость поезда в общественном транспорте

Северодонецкая военно-гражданская администрация планирует увеличить стоимость проезда в троллейбусах и в маршрутках соответственно до 6 гривень и 8 гривень.

Об этом сообщает Сегодня в Северодонецке.

Согласно проектам распоряжений руководителя Северодонецкой военно-гражданской администрации, стоимость одной поездки в городском электротранспорте будет увеличена с 4 до 6 гривень, а стоимость одной поездки в городских маршрутках с 5 до 8 гривень.

Общественное обсуждение повышения стоимости проезда назначено на 14 часов 30 ноября в зале заседаний северодонецкого городского совета.

Действующие тарифы были установлены в 2018 году. По мнению автоперевозчиков они не покрывают рост цен на горюче-смазочные материалы, запасные части и увеличение расходов на минимальную заработную плату.