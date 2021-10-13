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В Новоайдаре отремонтировали 12 квартир для переселенцев

Вчера, 11:30 citynews.net.ua | Напечатать

Двенадцать квартир для временного проживания вынужденных переселенцев в Новоайдаре в скором времени получат люди, оставшиеся без крова из-за вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщил директор департамента международной технической помощи Луганской ОВГА Денис Денищенко.

Это стало возможным в рамках проекта Украинского фонда социальных инвестиций «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСІ VI».

«От слов к делу. Как я отмечал в июле, во время передачи квартир для ВПЛ в Северодонецке, что вскоре открытие подобного объекта в Новоайдаре. Отдельная благодарность нашим партнерам — Правительству Германии и KfW — за поддержку и выделенное финансирование», — рассказал Денищенко.

По его информации, в квартирах уже выполнена перепланировка помещений и отделочные работы. Деревянные окна заменены на энергоэффективные металлопластиковые. Заменены также дверные блоки, проведен капитальный ремонт полов, обновлены инженерные сети (отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация и электроснабжение).

Кухни оборудованы мебелью — рабочие поверхности, шкафы, электрические плиты, вытяжки. Совмещенные санузлы оснащены всеми необходимыми от душевых кабин, ванных и бойлеров до электрических полотенцесушителей.


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