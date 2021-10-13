Пять школ Луганской области объединились для участия в проекте «Глобальное образование — знаем права человека»

С 6 по 9 ноября в Образовательном доме прав человека в Чернигове проходил образовательный курс «Глобальное образование — знаем права человека».

Как сообщает Восток-SOS, в этом году к проекту присоединились пять новых школ Луганской области.

Это общеобразовательная школа I-III ступеней №4 города Северодонецка, «Гончаровский лицей» Сватовского городского совета, Кременской лицей №3, Сватовский лицей №2, Лисичанская общеобразовательная школа №18.

Уже после первого дня обучения участники отметили, что поняли, насколько важны права человека в нашей жизни и в функционировании школы.

Учителя, родители и представители администрации школ начали различать виды прав человека, выделили права и обязанности, узнали, как гарантируются права человека и к чему здесь школа, изучили подход к развитию школьной общины и организации учебно-воспитательного процесса, основанного на правах человека.

Кроме этого, участники обучения ознакомились с видео «Почему мы все еще говорим о правах детей?» от эстонской организации Mondo.

Но после тренинга работа только начинается. Предстоит еще самооценка школ и локальные тренинги, где тренеры будут работать с расширенной группой от школьной громады.

Проект работает уже пять лет и имеет сеть школ Луганской области, насчитывающую 40 учебных заведений.

Проект организован Благотворительным фондом «Восток SOS» (Киев, Украина), MTÜ Mondo (Таллин, Эстония) в партнерстве с Образовательным Домом прав человека – Чернигов (Украина) при поддержке Всеукраинской образовательной программы «Понимаем права человека» при поддержке Министерства иностранных дел Эстонии.