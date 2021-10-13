В Луганской области 606 новых случаев коронавируса и 37 умерших

За 9 ноября в Луганской области лабораторно подтверждено 606 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 37 человек.

Днем ранее наибольшее количество заболевших было выявлено в городах Лисичанск, Северодонецк и Рубежное. а также Сватовском, Старобельском и Троицком районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 52675 заболевших коронавирусом. От осложнений умерли 1744 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 23 283 случая заболевания коронавирусной болезнью и 816 летальных исходов от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 5 696 человек, выздоровели 16 277 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего новых случаев коронавируса выявили в Днепропетровской - 1792, Харьковской - 1719, Полтавской - 1591, Одесской - 1516 областях и Киеве - 1740.

Летальных случаев больше всего за последние сутки зарегистрировали в Днепропетровской области - 84, в Киеве - 73, во Львовской - 60, Полтавской - 45, Херсонской - 41 и Киевской - 40 областях.