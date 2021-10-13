Российские боевики обстреляли Новоалександровку и Опытное

9 ноября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Донецкой области российские терроисты обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Опытное из стрелкового оружия.

В Луганской области боевики обстреливали украинских военных в районе Новоалександровки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 10 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.