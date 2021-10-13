В Лисичанске 7543 домохозяйствам начислена жилищная субсидия

В октябре 2021 года управлением социальной защиты населения Лисичанской городской военно-гражданской администрации (далее – управление) в автоматическом режиме произведен расчет жилищной субсидии на отопительный сезон 2021/2022 годов.

Как сообщает Управление социальной защиты населения Лисичанского городской ВГА, по результатам расчета, жилищная субсидия за октябрь начислена 7543 домохозяйствам, которым была назначена жилищная субсидия на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября 2021 года), на общую сумму 6,3 млн. грн.

Выплата начисленных сумм субсидий получателям будет произведена в ноябре через банковские учреждения или через выплатные объекты АО «Укрпочта.

Обращаем внимание, что жилищная субсидия на оплату тепловой энергии, снабжение и распределение природного газа, снабжение и распределение электрической энергии для централизованного и индивидуального отопления рассчитана с 16 октября.

Также информируем, что в связи с установлением с 30.10.2021 на территории Луганской области «красного» уровня эпидемической опасности, управлением в ноябре осуществлен перерасчет размера назначенных жилищных субсидий за октябрь по социальным нормативам, увеличенным на 50 процентов на услуги по водоснабжению и водоотводу, газоснабжению для приготовления пищи и электроснабжению.

Доплату за октябрь в результате пересчета граждане получат в декабре текущего года вместе со средствами жилищной субсидии за ноябрь.

Консультации по вопросам назначения жилищной субсидии можно получить по телефону управления: 066 861 77 96.

График работы управления: с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00.



