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Станислав Асеев: В Киеве задержан главный палач донецкой «Изоляция» Денис Куликовский

Сегодня, 12:09 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве задержан Денис Куликовский, подозреваемый в пытках украинских граждан, организованным в тюрьме «Изоляция» оккупированноого Донецка, утверждает в Facebook бывший заключенный застенки Станислав Асеев.

«В Киеве задержан главный военный преступник Изоляции — Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря», — написал Асеев.

«Изоляция» — центр пыток, который гибридная армия РФ устроила на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 по весну 2014 там работал одноименный арт-фонд, который был разграблен российскими террористами при оккупации. С июля 2014 года территорию занял «батальон Восток» и спецслужбы РФ. Через ее подвалы прошли 3500 человек, половина из них гражданские. О том, что происходило в первые годы войны в «Изоляции», в частности о задержанном сегодня в столице подозреваемом, написал в книге «Светлый путь: история одного концлагеря» ее бывший узник — блогер Станислав Асеев.

Также о задержании собщили в Медийной инициативе за права людей.

9 ноября стало известно, что в Киеве был задержан Денис Куликовский с прозвищами «Палыч», «Аид», «Первый», смотритель печально известной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке. 
В Донецкая областная прокуратура, которая осуществляет процессуальное руководство по делу Дениса Куликовского по подозрению в нарушении законов и обычаев войны и активно занималась сбором доказательств его деятельности, пока задержание не комментируют.
По информации МИПЛ, задерживали Куликовского в Киеве сотрудники СБУ. Однако мера пресечения, скорее всего, будет избираться в одном из судов Донецкой области.

\По крайней мере, разрешение на задержание «Палыча» принимал Приморский суд Мариуполя.
Напомним, что в настоящее время в судах находится два производства относительно событий в «Изоляции». Первое, по обвинению Евгения Бражникова, решением Верховного суда передано из Донецкой области в Оболонский суд Киева.

«Заочно» производство по еще восьми боевикам передано в суд г. Покровск, подготовительное заседание в котором запланировано на этой неделе.


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Станислав Асеев: В Киеве задержан главный палач донецкой «Изоляция» Денис Куликовский