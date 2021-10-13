В Луганской области подтвердили 36 смертей от COVID-19

За 8 ноября в Луганской области лабораторно подтверждено 530 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 36 человек.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Северодонецке и Лисичанске.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 52069 заболевших COVID-19, от осложнений умерли 1707 человек.

В Украине за прошедшие сутки рекордное количество умерших от COVID-19 - 833 пациента с коронавирусом. Более 90% из них - не вакцинированы. Это максимальная суточная смертность от коронавируса, предыдущий максимум – 793 случая – был зафиксирован за 5 ноября 2021 года.

Всего за сутки в Украине выявлено 18988 случаев COVID-19.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев коронавируса подтверждено в Днепропетровской - 2042, Одесской - 1516, Львовской - 1352, Харьковской - 1314 областях и г. Киеве - 1204.

Летальных случаев за прошедшие сутки больше всего зарегистрировали в Донецкой - 89, Сумской - 67 и Полтавской - 64 областях, в Киеве - 53, Хмельницкой - 46, Днепропетровской - 45, Запорожской - 44 и Николаевской - 43 областях.