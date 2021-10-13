За сутки спасатели Луганского ГСЧС обнаружили 62 взрывоопасных предмета

За прошедшие сутки, 8 ноября, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области обследовано 1,62 га территории области в Счастьенском, Старобельском и Северодонецком районах, где обнаружено и изъято 62 взрывоопасных предмета, а именно: 30 артиллерийских снарядов, 30 мин, гранату и 1 взрыватель.

Спасатели напоминают - разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.

Категорически запрещается: