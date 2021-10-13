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За сутки спасатели Луганского ГСЧС обнаружили 62 взрывоопасных предмета

Сегодня, 09:54 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки, 8 ноября, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области обследовано 1,62 га территории области в Счастьенском, Старобельском и Северодонецком районах, где обнаружено и изъято 62 взрывоопасных предмета, а именно: 30 артиллерийских снарядов, 30 мин, гранату и 1 взрыватель. 

Спасатели напоминают - разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.

Категорически запрещается:

  • касаться предмета и передвигать его;
  • пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);
  • заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;
  • касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреву.

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