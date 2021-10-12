Российские боевики обстреляли водоканал в Луганской области - фото

Российские войска обстреляли населенный пункт Светличное в Луганской области из артиллерии. Били по гражданской инфраструктуре.

Обстрел велся с 5:43 до 6:11 с применением артиллерии калибра 122 мм, которая запрещена Минскими договоренностями. Зафиксировано 6 попаданий снарядов калибра 122 мм.

Украинская сторона в СЦКК опубликовала фото обстрела. Наиболее пострадали здания и оборудование местного водоканала, который обеспечивает водой также и оккупированные территории Луганской области.

Украинская сторона СЦКК призывает СММ ОБСЕ «как можно быстрее отреагировать на нарушение режима прекращения огня, оценить такие нарушения и провести мониторинговые мероприятия в этом районе».



