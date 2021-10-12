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С 8 ноября в Украине могут отстранять от работы не невакцинированных преподавателей и чиновников

Сегодня, 13:31 citynews.net.ua | Напечатать

С 8 ноября в Украине вступает в силу постановление Кабмина №1096, по которому должны быть отстранены от работы невакцинированных от СOVID-19 работников ряда профессий.

Обязательная вакцинация касается:

  • работников заведений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального высшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений;
  • работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
  • работников местных государственных администраций.

Позже перечень профессий хотят расширить и включить туда работников, предоставляющих социальные услуги, сотрудников учреждений защиты прав детей и реабилитационных учреждений, а также учреждений, внесенных в список объектов критической инфраструктуры.

Директора учреждений или государственных органов должны издать приказ, отстраняющий от работы на период карантина невакцинированных. До вступления в силу постановления руководители должны были предупредить сотрудников о возможных последствиях отказа вакцинации.

В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 8 ноября заявил, что не могут быть отстранены от работы работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение.

Также, по его словам, в Украину уже поставили 31 миллион доз вакцины.

В частности, в минувшие выходные прибыло 2 миллиона 930 тысяч доз мРНК-вакцины производства компании Moderna в рамках инициативы COVAX и 1 миллион 400 тысяч доз вакцины Пфайзер, закупленной за счет госбюджета.

По словам Ляшко, на сегодняшний день 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, 25,6% завершили полный курс прививки.

Лидером по охвату прививок остается Киев, в котором 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% - завершили курс прививки.


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