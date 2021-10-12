Обстрел со стороны российских боевиков оставил без газа поселки Нижнее и Крымское в Луганской области

В Луганской области 7 ноября 2021 года около 16 часов при обстреле российскими боевикими был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи села Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров.

Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара.

Как сообщает Лисичанское МРУЭГ, без газоснабжения осталось 773 абонента - в с. Нижнее 445 и в с. Крымское 328.

В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения.

Также в результате обстрела были повреждены сети электроснабжения.

От разлета осколков пострадали объекты, машины и оборудование Светлицкого департамента КП "Попаснянский районный водоканал".

О жертвах среди местных жителей информации не поступало.