Обстрел со стороны российских боевиков оставил без газа поселки Нижнее и Крымское в Луганской области

Обстрел со стороны российских боевиков оставил без газа поселки Нижнее и Крымское в Луганской областиСегодня, 10:21
В Луганской области 7 ноября 2021 года около 16 часов при обстреле российскими боевикими был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи села Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров.
Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара.
Как сообщает Лисичанское МРУЭГ, без газоснабжения осталось 773 абонента - в с. Нижнее 445 и в с. Крымское 328.
В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения.
Также в результате обстрела были повреждены сети электроснабжения.
От разлета осколков пострадали объекты, машины и оборудование Светлицкого департамента КП "Попаснянский районный водоканал".
О жертвах среди местных жителей информации не поступало.