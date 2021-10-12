Судить за взрывы на военных складах в Сватово будут не российских диверсантов, а украинских военных

В суд направлены обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, в сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта – полевого склада боеприпасов, который находится недалеко от города Сватово в Луганской области.

29 октября 2015 года из-за диверсии на военном составе произошел пожар, вызвавшийдетонацию разлетевшихся и попавших в указанную военную технику боеприпасов.

Это привело к уничтожению военного имущества, в том числе РСЗО «Ураган» и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 млн гривен.

Указанные военные лица обвиняются в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

ГБР продолжает принимать все необходимые меры для установления лиц, причастных к диверсии на артиллерийском составе.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса Генпрокурора, оперативное сопровождение – ГБР.