Лаборатории отдыхают: В Луганской области подтвердили всего 50 новых случаев COVID-19

За 7 ноября в Луганской области лабораторно подтверждено всего 50 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.

Днем ранее наибольшее количество новых случаев заболевания было выявлено в Лисичанске, а также Попаснянском и Марковском районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 51 539 заболевших COVID-19. От осложнений умерли 1671 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли от осложнений 473 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случав коронавируса выявлено в в Одесской области, где заболело 1558 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело 3 088 501 человек, выздоровели 2 520 956 человек; 72 557 пациентов умерли.