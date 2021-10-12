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В Луганской области российские боевики обстреляли Новозвановку, Причепиловку и Болотенное из тяжелых минометов

Сегодня, 09:21 citynews.net.ua | Напечатать

7 ноября зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе возле Новозвановки, Причепиловки и Болотенного  из тяжелых минометов калибра 120 мм.

В направлении Золотое-4 российские оккупанты вели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Район поселка Нижнетеплое  боевики обстреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В Донецкой области возле Павлополя боевики вели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

Вблизи Водяного на Приазовье боевики задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.

Поселок Гранитное российские террористы обстреляли из из минометов калибра 120 мм.

Район поселка Луганское  российские боевики обстреливали из подствольных гранатометов.

Возле Новолуганского боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия.

Недалеко от Песков противник вел обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеских действий один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих раненых – удовлетворительное.


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В Луганской области российские боевики обстреляли Новозвановку, Причепиловку и Болотенное из тяжелых минометов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня