Кабмин изменил условия получения COVID-сертификата о выздоровлении

Кабмин изменил условия получения COVID-сертификата о выздоровленииВчера, 14:39
Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут получить цифровой COVID-сертификат об выздоровлении, который будет позволять в течение 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина (согласно особенностям постановления КМ3).
Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска нового сертификата и в дальнейшем. Документ не сгенерируется, если диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году.
При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, который будет отображаться в электронной системе здравоохранения. То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в единую систему, скачать сертификат не смогут.
Сгенерировать документ можно будет в приложении или на портале «Дія» через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения. Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней. Получить его можно будет не более двух раз в год при подтверждении и внесении врачом в электронную систему диагноза COVID-19.
Новый COVID-сертификат будет двух видов:
- - внутренний – для использования внутри страны в условиях «желтого» и «красного» уровней эпиднебезопасности;
- - международный - для пересечения границы 45 стран, входящих в Доверительную сеть е-здоровья ЕС (список стран) с учетом требований, устанавливаемых каждой страной мира.