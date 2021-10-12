Кабмин изменил условия получения COVID-сертификата о выздоровлении

Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут получить цифровой COVID-сертификат об выздоровлении, который будет позволять в течение 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина (согласно особенностям постановления КМ3).

Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска нового сертификата и в дальнейшем. Документ не сгенерируется, если диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году.

При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, который будет отображаться в электронной системе здравоохранения. То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в единую систему, скачать сертификат не смогут.

Сгенерировать документ можно будет в приложении или на портале «Дія» через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения. Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней. Получить его можно будет не более двух раз в год при подтверждении и внесении врачом в электронную систему диагноза COVID-19.

Новый COVID-сертификат будет двух видов: