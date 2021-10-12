Российские террористы обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии - КПВВ закрыт

Контрольный пункт въезда/выезда «Станица Луганская» закрыт из-за обстрелов. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Фейсбуке.

«КПВВ Станица Луганская закрыт в связи с обстрелами. Без света с. Сизое и с. Болотенное. Информации о погибших, раненых и разрушениях нет. Обстрелы велись снарядами калибра 82 мм и 122 мм», — написал он.

По словам местных жителей обстрел Станицы Луганской начался около 10 утра.

«Окна дрожат, люди звонят и спрашивают :«Вы слышите как нас бомбят?! Звуки прилетов влево от кпвв. Короче,перемирие полным ходом», — пишет волонтёр Света Светикова на своей странице в Facebook.