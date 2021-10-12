Российские боевики обстреляли Попасную и Новотошковской

4 ноября зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреливал окраины Попасной из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Неподалеку от Новотошковского российские наемники дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В Донецкой области у Марьинки боевики дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

Позиции ВСУ в районе Зайцево террористы дважды обстреляли из гранатометов различных систем, минометов калибра 120 мм, а также артиллерии калибра 152 мм.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты совершили два обстрела из гранатометов разных систем и минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.