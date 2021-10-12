Верещук обещает решить проблему переселенцев с «карточками Ощадбанка» и посетить оккупированные Луганск и Донецк

Новоназначенная вице-премьер — министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук надеется, что реинтеграция неподконтрольного Донбасса займет меньше 25 лет.

По ее словам, это зависит от того, как будет работать украинская власть, в том числе, с молодежью с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Также она не удержалась от популизма и пообещала заняться проблемами с карточками Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц и выплате задолженности переселенцам.

Во всяком случае именно так Верещук заявила на брифинге после своего назначения на должность.

При этом проблемой переселенцев является не Ощадбанк, а пенсионный фонд, который попросту ворует пенсии у тех людей, которые с момента оккупации переехали на подконтрольную Украине территорию. Задолженность по этим выплатам составляет более 10 млрд гривень.

«Знаю, что есть проблемы с карточками Ощадбанка, я сразу буду об этом говорить. Внутренне перемещенные лица, те люди, которые там, получают соцвыплаты или пенсии на карты Ощадбанка, но Ощадбанк каким-то образом — сейчас будем разбираться почему — блокирует такие выплаты. Если это так, то сразу обращаюсь к руководству Ощадбанка — давайте мы вместе сядем и быстро решим проблемы», — сказала она.

Глава Минреинтеграции отметила, что ей известно о сформированной задолженности в несколько миллиардов гривен по выплатам для внутренне перемещенных лиц.

«Я знаю, что там накопилось несколько миллиардов гривень — миллиардов, я сейчас говорю то, что услышала от коллектива, с которым буду работать в министерстве, — и почему-то мы не можем решить. То есть все проблемы, которые можно решить через управленческие решения — я буду делать и решать немедленно», — подчеркнула Верещук.

Она добавила, что готова посетить оккупированный Донбасс с официальным визитом, если такое задание поставит президент Владимир Зеленский.

«Такие вопросы будут решаться высшим политическим руководством нашего государства. У нас есть лидер Владимир Зеленский, он формирует стратегическую политику относительно переговорного процесса. Если президент как Верховный главнокомандующий поставит такое задание — конечно, я его выполню», — заявила она.