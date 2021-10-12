» » Верещук обещает решить проблему переселенцев с «карточками Ощадбанка» и посетить оккупированные Луганск и Донецк

Верещук обещает решить проблему переселенцев с «карточками Ощадбанка» и посетить оккупированные Луганск и Донецк

Вчера, 16:53 citynews.net.ua | Напечатать

Новоназначенная вице-премьер — министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук надеется, что реинтеграция неподконтрольного Донбасса займет меньше 25 лет.

По ее словам, это зависит от того, как будет работать украинская власть, в том числе, с молодежью с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Также она не удержалась от популизма и пообещала заняться проблемами с карточками Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц и выплате задолженности переселенцам.

Во всяком случае именно так Верещук заявила на брифинге после своего назначения на должность.

При этом проблемой переселенцев является не Ощадбанк, а пенсионный фонд, который попросту ворует пенсии у тех людей, которые с момента оккупации переехали на подконтрольную Украине территорию. Задолженность по этим выплатам составляет более 10 млрд гривень.

«Знаю, что есть проблемы с карточками Ощадбанка, я сразу буду об этом говорить. Внутренне перемещенные лица, те люди, которые там, получают соцвыплаты или пенсии на карты Ощадбанка, но Ощадбанк каким-то образом — сейчас будем разбираться почему — блокирует такие выплаты. Если это так, то сразу обращаюсь к руководству Ощадбанка — давайте мы вместе сядем и быстро решим проблемы», — сказала она.

Глава Минреинтеграции отметила, что ей известно о сформированной задолженности в несколько миллиардов гривен по выплатам для внутренне перемещенных лиц.

«Я знаю, что там накопилось несколько миллиардов гривень — миллиардов, я сейчас говорю то, что услышала от коллектива, с которым буду работать в министерстве, — и почему-то мы не можем решить. То есть все проблемы, которые можно решить через управленческие решения — я буду делать и решать немедленно», — подчеркнула Верещук.

Она добавила, что  готова посетить оккупированный Донбасс с официальным визитом, если такое задание поставит президент Владимир Зеленский. 

«Такие вопросы будут решаться высшим политическим руководством нашего государства. У нас есть лидер Владимир Зеленский, он формирует стратегическую политику относительно переговорного процесса. Если президент как Верховный главнокомандующий поставит такое задание — конечно, я его выполню», — заявила она.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:33

Российские боевики обстреляли Попасную и Новотошковской

Вчера, 22:52

Луганская «Заря» в турнире Лиги Конференций обыграла болгарский ЦСКА

Вчера, 16:53

Верещук обещает решить проблему переселенцев с «карточками Ощадбанка» и посетить оккупированные Луганск и Донецк

Вчера, 14:21

Реинтегрировать Крым с Донбассом теперь будет Ирина Верещук

Вчера, 12:00

В Луганской области 759 новых случаев COVID-19

Вчера, 11:18

Алексея Резникова назначили министром обороны Украины

Вчера, 09:38

Российские боевики обстреляли Лобачево, Золотое и Новозвановку

Вчера, 09:21

Судья и работники Лисичанского городского суда устроили махинации с принятием судебных решений

3-11-2021, 17:11

Из оккупированных районов Украины в вузы были зачислены 2083 студента

3-11-2021, 16:41

В Луганской области только 11 семей получили компенсацию за разрушенное жилье

3-11-2021, 14:30

В Луганской области задержали нелегалов на границе с РФ

3-11-2021, 14:21

В Донецкой области СБУ выявила сеть российских боевиков

Новости Украины:

2-11-2021, 17:00

Особенности тротуарной плитки под старину

2-11-2021, 15:20

НАБУ объявило одесского миллиардера Галантерника в розыск

2-11-2021, 14:35

Харьковcкая городская избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра. ОПОРА заявила о нарушениях

1-11-2021, 13:51

С 1 ноября в Киеве максимальная скорость на дорогах ограничена 50 км в час

28-10-2021, 18:19

В Киеве с 1 ноября транспорт только для вакцинированных или с ПЦР-тестом

26-10-2021, 14:52

В США пройдет выставка украинского искусства Painting in Excess

26-10-2021, 13:52

Апелляционный суд Амстердама принял по «скифскому золоту» в пользу Украины

23-10-2021, 12:20

Ровенская и Николаевская области переходят в «красную» зону карантина со вторника.

22-10-2021, 12:39

Надежда Савченко с сестрой попались на использовании поддельных COVID-сертификатов

18-10-2021, 09:37

Прибрати сміття після ремонту в хрущовці або під час капітального будівництва особняка тепер легко

13-10-2021, 10:23

Нафтогаз предложил бюджетным организациям газ по 16,8 гривень за кубометр

12-10-2021, 18:01

В трех областях Украины бюджетные организации без отопления - готовятся объявлять режим ЧС

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

Верещук обещает решить проблему переселенцев с «карточками Ощадбанка» и посетить оккупированные Луганск и Донецк » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня