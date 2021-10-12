Реинтегрировать Крым с Донбассом теперь будет Ирина Верещук

Верховная Рада назначила депутатку из Слуги народа Ирину Верещук министром по реинтеграции временно оккупированных территорий.

«За» проголосовали 260 нардепов, «против» — 1, «воздержались» — 73.

Верещук пообещала провести аудит выполнения министерством поручений президента, Кабмина и СНБО. Она назвала приоритетами предстоящей работы в министерстве обеспечения финансирования проектов по реинтеграции, гуманитарной и информационной политике, поддержку переговоров в трехсторонней контактной группе и работу с молодежью на оккупированных территориях в сфере образования и трудоустройства.

Ирина Верещук назначена вместо уволенного 3 ноября 2021 года с должности министра по реинтеграции Алексея Резникова.