В Луганской области 759 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано 759 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли 14 больных.

Как сообщили в Луганском областном лабораторном центре, заболевшие выявлены:

Лисичанск – 126, Рубежное – 92, Северодонецк – 151, Беловодск – 28, Белокуракино – 13, Кременная – 30, Марковка – 19, Меловое – 23, Новоайдар – 22, Новопсков – 29, Попасная - 59, Сватово – 57, Станица Луганская - 51, Старобельск – 50, Троицк – 9.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 50221 случае.

Выздоровели – 36 356 (за последние сутки – 409), лечатся – 12 228 (618 – стационарно, 11 610 – амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 1009 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 73,5 (при пороговом уровне – 60).

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 53-летняя женщина и 69-, 72-летние мужчины из Рубежного; 65-, 75-летние женщины и 52-летний мужчина из Северодонецка; 78-летняя женщина из Беловодщины; 65-летняя женщина из Кременщины; 58-летняя женщина из Марковщины; 65-, 68-летние женщины из Мелового; 60-летняя женщина из Новоайдара; 57-летняя женщина из Попасной; 56-летний мужчина из Троицка.

Всего с начала пандемии в Луганской области от этой болезни умерли 1 637 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 4 ноября (09:00) в Украине за все время пандемии подтверждено 3 006 463 случая COVID-19, из них 70 146 летальных, 2 479 138 человек выздоровели.