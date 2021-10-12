Российские боевики обстреляли Лобачево, Золотое и Новозвановку

Российские боевики обстреляли Лобачево, Золотое и НовозвановкуСегодня, 09:38
3 ноября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Лобачево из станковых противотанковых гранатометов.
Украинских военных в районе Новоалександровки боевики обстреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Поселовк Золотое-3 российские наемники обстреляли из минометов калибра 82 мм.
В районе Новозвановки российские наемники обстреливали украинских военных из стрелкового оружия.
В Донецкой области российские террористы дважды обстреливали позиции ВСУ в районе Южного применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120 мм.
В результате российских обстрелов один военнослужащий получил ранение. Ему была оказана медицинская помощь и организована эвакуация в госпиталь.
В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь на подавление.