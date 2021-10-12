Судья и работники Лисичанского городского суда устроили махинации с принятием судебных решений

Работники Территориального управления Краматорского ДБР разоблачили судью и работников Лисичанского городского суда на махинациях с судебными решениями.

По предварительной информации, в отсутствие на рабочем месте одного судьи от ее имени принимались судебные решения. Эти «определения» затем официально вносились в автоматизированную систему документооборота.

К тому же, судья, которая находилась за пределами города, начислялась и выплачивалась заработная плата.

Сегодня, 3 ноября 2021, работники Теруправления ДБР Краматорска провели обыски в Лисичанском городском суде Луганской области для получения дополнительной доказательной базы.

В ходе обысков изъяты судебные дела, табель учета рабочего времени, мобильные телефоны, компьютерная техника, которые будут отправлены для проведения экспертизы.

Уголовное производство начато по статьям:

ч. 2 ст. 376-1 УК Украины (незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем в органах и учреждениях системы правосудия, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Луганская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ДБР.