Из оккупированных районов Украины в вузы были зачислены 2083 студента

2 ноября 2021 года состоялся онлайн-брифинг «Итоги вступительной кампании в украинские заведения высшего образования с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в 2021 году».

Спикерами мероприятия были Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, директорка государственного учреждения «Правительственный контактный центр» Ольга Холомеева, исполнительная директорка общественной организации «Фонд Открытая политика» Ирина Жданова.

В ходе онлайн-брифинга были обнародованы итоги вступительной кампании в ЗВО абитуриентов с неподконтрольных территорий Украины, результаты работы образовательных центров «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», наиболее привлекательные для соискателей заведения высшего образования и специальности, а также результаты работы «горячей линии» по вопросам образования для жителей ТОТ.

«С начала работы образовательных центров, созданных в 2016 году, вдвое увеличилось количество поступающих с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса в украинские учреждения высшего образования: в текущем году на обучение было зачислено 2083 студента. В целях безопасности поступающих в рейтинговых списках и приказах о зачислении их фамилии шифровались», — отметил Сергей Шкарлет.

В Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля в этом году поступили 152 человека. Этот вуз – лидер среди абитуриентов с временно оккупированных территорий Луганской области.

В пятерку рейтинга вошел и ДЗ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» – 89 абитуриентов.

Поступающие из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей предпочли следующие специальности:

право — 111 человек;

менеджмент — 86 человек;

медицина — 79 человек;

компьютерные науки — 77 человек;

инженерия программного обеспечения — 73 человека.

Соискатели образования из Крыма зачислены на специальности: