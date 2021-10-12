В Луганской области только 11 семей получили компенсацию за разрушенное жилье

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации гражданам, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации в Луганской области, приняла решение о предоставлении денежной компенсации и включении в обобщенный список еще п' граждан, которые пострадали. Эти люди владеют пятью объектами разрушенного жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

По два разрушенных объекта находятся в пгт Станица Луганская и с. Макарово Счастьенского района, а один в городе Попасная.

По результатам рассмотрения дел пять семей получат компенсацию на общую сумму 1,5 млн. гривень, или по 300 тыс. гривень на один разрушенный объект.

С начала 2021 года одиннадцать семей, лишившихся жилья в результате боевых действий на территории Луганской области, получили денежную компенсацию на общую сумму 3,3 млн гривен.

В этом году Минреинтеграции увеличит финансирование программы компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье.

Ожидается, что в 2021 году компенсацию получат более 300 семей в Луганской и Донецкой областях.