В Луганской области задержали нелегалов на границе с РФ

Ночью, 2 ноября, в селе Рання Зоря в Луганской области оперативники миграционной полиции совместно с пограничниками и работниками СБУ остановили автомобиль «MG 350» под управлением 38-летнего гражданина Узбекистана.

На автомобиле он привез на государственную границу для дальнейшей незаконной переправки на территорию Российской Федерации трех граждан Азербайджана и гражданина Грузии.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос по сообщению водителю подозрения в совершении указанного уголовного правонарушения. Миграционная полиция проводит мероприятия, направленные на установление его подельников.

Пограничники задержали иностранцев и составили протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Вскоре суд будет рассматривать вопросы их принудительной депортации за пределы государства.