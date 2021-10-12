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В Донецкой области СБУ выявила сеть российских боевиков

Вчера, 14:21 citynews.net.ua | Напечатать

Контрразведчики СБ Украины обнаружили и прекратили деятельность в Донецкой области членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ РФ, и координировал ее один из боевиков разведывательного подразделения НЗФ «ДНР».

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили граждане Украины, завербованные на временно оккупированной территории Донецкой области, и маршрутированные для разведки военных объектов в районе проведения ООС для совершения на них диверсионных акций.

В то же время, как сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, 23-летнюю жительницу Донецка арестовали за подозрение в содействии деятельности террористической организации – она должна была переместить тайник боевиков и передать им тайную информацию.

Установлено, что в октябре подозреваемая, получив задание от представителя НЗФ "ДНР", приехала на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками схрона с боевыми припасами, взрывчатыми устройствами и веществами. Все это злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в упаковке из-под муки.

Кроме того, еще одной задачей женщины было осуществление фото- и видеосъемки административных зданий и прилегающих к ним территорий, а также служебного транспорта, являющихся объектами террористической уязвимости.

Ее арестовали с залогом в 227 тысяч гривен.


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