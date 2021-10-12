В Луганской области 38 умерших от COVID-19 за суки, в Украине - рекорд госпитализаций

За 2 ноября в Луганской области лабораторно подтверждено 569 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 36 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области лабораторно подтверждено 49462 случая коронавируса. Умерли от осложнений 1623 пациента.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 23 393 случая заболевания коронавирусной болезнью и 720 летальных исходов от нее. Госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 5935 человек, выздоровели - 11937.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 2024, Днепропетровской - 1935, Одесской - 1858, Запорожской - 1558 и Харьковской - 1374 областях.

С начала пандемии в Украине заболели – 2 979 086 человек, выздоровели 2 466 674 человека, умерли почти 69 447 человек.