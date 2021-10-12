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В Луганских больницах пациентов будут проверять на поддельные сертификаты о вакцинации

Сегодня, 11:10 citynews.net.ua | Напечатать

Основной причиной стремительного распространения COVID-19, как отметил и. о. генерального директора ГУ «Луганский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» Владимир Жданов во время общения с журналистами, является нежелание населения вовремя вакцинироваться.

По состоянию на 2 ноября, в Луганской области проведено 319 682 прививки. Две дозы вакцины получили 133674 человека (19,8% от общего количества населения области).

Переболевшим COVID-19 врачи рекомендуеют делать прививки не позднее чем через три месяца после выздоровления.

При необходимости, а именно при большом количестве контактов или обязательности прививки, разрешается вакцинироваться через 28 дней.

Люди, страдающие хроническими заболеваниями, отметил Владимир Жданов, коранавирусную инфекцию переносят, как правило, в тяжелой форме, поэтому им необходимо прививаться обязательно.

«Однако у нас есть досадные случаи, когда у человека есть документ о вакцинации, но он все равно болеет в тяжелой форме. Когда опрашивают такого пациента, выясняется, что прививки человек не делал, но получил фиктивный сертификат», – отметил спикер и добавил, что уровень госпитализации вакцинированных очень низкий (5,9 % из всех госпитализированных), потому что течение болезни у них очень легкий.

Владимир Жданов также отметил, что заболевшие есть и среди вакцинированных одной или двумя дозами: «Вопросом, действительно ли они были привиты, занимаются правоохранительными органами».


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