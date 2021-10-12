На оккупированные РФ территории Луганской и Донецкой областей отправили 78 тонн гуманитарной помощи

Сегодня, 2 ноября 2021 года, на оккупированные Россией части Донецкой и Луганской областей Украины четырьмя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 77,98 тонн.

Гуманитарный груз передан от всех государств-членов Женевских Конвенций, платящих взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

«Мы хотели бы поблагодарить за длительное сотрудничество между Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Согласно пункту 1 приказа Министерства N 51 от 17 июля 2020 года, МККК информирует о намерениях перемещения гуманитарного груза на территории Донецкой и Луганской областей, которые не подконтрольны украинским властям», - говорится в письме МККК к Минреинтеграции.

Четыре грузовика переправили «гуманитарку» через КПВВ Новотроицкое, закрытый российскими боевиками для пропуска украинских граждан.