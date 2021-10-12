Школьная команда из села Чмирівка стала одним из победителей первого научного сражения Scientibattle

Состоялась первая научная битва в рамках образовательно-грантовой программы «Scientibattle» - соревнование с целью популяризации агробиологических наук среди школьников и школьниц и развития их потенциала в сельском хозяйстве от Corteva Agriscience и Центр «Развитие КСО».

Научная битва прошла в форме онлайн-викторин с фокусом на агробиологических предметах и ​​расширение представления учащихся и учениц о реализации собственного потенциала в сельскохозяйственных науках.

Первыми соревновались команды из Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Командами-победительницами стали:

BioLab - г. Покровск, Донецкая область;

Эко бум - пгт. Соленое, Днепропетровская область;

АGROGIRLS - г. Пологи, Запорожская область;

ДНК (дружеские, настойчивые, креативные) - с. Чмирівка, Старобельский район, Луганская область.

3 и 10 ноября состоятся следующие научные битвы для других двух кластеров Украины, а 17 ноября 2021 года в финальном соревновании встретятся по четыре победителя от каждого региона и будет выбрана тройка лидеров.