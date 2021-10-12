В течение года будет определен маршрут для строительства железнодорожной линии в Луганской области

Состоялось заседание рабочей группы по подготовке и реализации проекта «Строительство железнодорожной линии, соединяющей участок Лантратовка – Кондрашевская-Нова с железнодорожной сетью Украины» в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В результате вооруженной агрессии России против Украины и образования линии соприкосновения железнодорожный участок Лантратовка – Кондрашевская-Новая полностью отрезан от железнодорожной сети Украины.

Возвращение участка в железнодорожную сеть позволит восстановить пассажирские и грузовые перевозки в Луганской области, уменьшить расходы предприятий на транспортировку продукции и сырья, повысить надежность энергоснабжения юга Луганской области и снизить нагрузку на сеть автомобильных дорог Луганской области.

Реализация проекта строительства железнодорожной ветки, соединяющей участок Лантратовка – Кондрашевская-Нова с железнодорожной сетью Украины, началась в конце прошлого года. Тогда же было объявлено, что ориентировочная стоимость проекта составляет 84 миллиона евро, завершить строительство планируется в 2025 году.

В заседании приняли участие представители Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Луганской облгосадминистрации, акционерного общества «Укрзализныця», Агентства США по международному развитию USAID, АО «Хардипротранс».

«Этот проект имеет важное значение для экономики Луганской области, он включен в Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей, и вопрос его реализации находится на постоянном личном контроле Вицепремьер-министра Украины – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова», – отметил заместитель министра.

По его словам, сейчас уже избран генеральный проектировщик – Харьковский проектно-изыскательский институт объектов транспорта. Он будет производить технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства железнодорожной линии, соединяющей участок Лантратовка – Кондрашевская-Нова с железнодорожной сетью Украины. Подготовка ТЭО продлится год и будет осуществляться в два этапа: Проведение исследования и определение оптимального маршрута строительства и Подготовка обоснования для выбранного варианта маршрута постройки.

Кроме того, Шаповалов обратился к представителям Луганской областной государственной администрации и «Укрзализныци» с просьбой посодействовать более быстрому получению информации, необходимой для подготовки строительных работ.

Также он поблагодарил Проект USAID за действенную международную поддержку, в частности за финансовую помощь в проведении тендера на изготовление ТЭО.



