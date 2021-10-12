Банковские мошенники и фейковые сайты оставили трех жителей Луганской области без денег

Трое жителей Луганской области стали жертвами мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Жителю села Муратово на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился работником службы безопасности АО «Приватбанк» и сообщил, что неизвестные пытаются снять денежные средства с банковской карты заявителя, но транзакция заблокирована и средства «заморожены» на счете банка.

Для возврата денег необходимо подтвердить свою личность и назвать реквизиты банковской карты, а также подтвердить транзакции в приложении «Приват 24». После того как заявитель выполнил все действия, с карты было снято 5900 грн.

Житель г. Попасная на сайте RST нашел объявление о продаже автомобиля Volkswagen Golf в г. Доброполье Донецкой области по цене 13 тыс грн и договорился с продавцом о приобретении и доставке указанного автомобиля. Заявитель перечислил продавцу 1300 грн в качестве предоплаты, после чего продавец скрылся.

Житель г. Северодонецк разместил объявление на сайте «OLX» о продаже лодки, после чего ему в мессенджере «Viber» поступило сообщение от покупателя, изъявившего желание купить лодку и предложение воспользоваться мобильным приложением «Онлайн оплата Новой почтой». После чего заявитель перешел по предоставленной ссылке, где ввел реквизиты своей банковской карты и коды из смс-сообщения. После чего с его карты произошло списание 8300 грн.

Запомните:

Никогда не передавайте реквизиты своих банковских карт, это конфиденциальная информация и она не нужна работникам банка для работы

не перечисляйте деньги неизвестным лицам в качестве предоплаты на товар. При покупке или продаже товаров через сеть интернет пользуйтесь услугой наложенного платежа.