В Луганской области за выходные умерли 28 человек от COVID-19

За 1 ноября в Луганской области лабораторно подтвержден 431 новый случай COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 28 человек.

В это число вошли данные за выходные дни, когда лаборатории проводят только срочные анализы.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 48 893 заболевших. От осложнений умерли 1587 человек.

Также, на 1 ноября в Луганской области полиция сформировала 39 групп для «охоты» за нарушителями карантинных ограничений.

В Украине за сутки выявили 19 455 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 700 летальных исходов от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 3 188 человек, выздоровели 12 639 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания в этот понедельник зарегистрировали в Одесской - 1908, Днепропетровской - 1621, Запорожской - 1341, Харьковской - 1337 областях и в г. Киеве - 1738 заболевших.

Летальных случаев за прошедшие сутки больше всего зарегистрировали в Киеве - 60, Полтавской - 57, Львовской - 56, Херсонской - 48 и Хмельницкой - 42 областях.