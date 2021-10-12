Российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня

1 ноября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Донецкой области российские террористы 8 раз обстреливали позиции ВСУ в районе Новолуганского из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Светлодарского и Водяного на Приазовье российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Позиции ВСУ в районе Авдеевки боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм.

На вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили россиян прекратить огневую активность.

По состоянию на 7 часов утра, 2 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Позиции украинских военных рядом с Павлополем российские террористы обстреляли из стрелкового оружия.

В результате российских обстрелов один украинский военный погиб.