Российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня

Российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огняВчера, 09:48
1 ноября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Донецкой области российские террористы 8 раз обстреливали позиции ВСУ в районе Новолуганского из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от Светлодарского и Водяного на Приазовье российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Позиции ВСУ в районе Авдеевки боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм.
На вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили россиян прекратить огневую активность.
По состоянию на 7 часов утра, 2 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Позиции украинских военных рядом с Павлополем российские террористы обстреляли из стрелкового оружия.
В результате российских обстрелов один украинский военный погиб.