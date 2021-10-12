Луганская полиция сформировала 39 групп для «охоты» за нарушителями карантинных ограничений

В Луганской области 31 октября сформировано 39 рейдовых групп для фиксация нарушений карантинных ограничений, в состав которых вошли представители органов Национальной полиции и Главного управления Госпродпотребслужбы.

За первые сутки действия карантинных ограничений «красной» зоны в Луганской области проверили 386 человек и объектов.

По фактам нарушений правил по карантину по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях в регионе составлено 30 административных материалов.

Среди них: протоколов относительно нарушений правил карантина — 1, за отсутствие COVID-сертификатов (согласно требованиям постановлений Правительства № 1066 и 1096) у пассажиров — 4; постановлений о пребывании в общественных зданиях и сооружениях — 24, в общественном транспорте — 1.