Россия будет снимать у детей оккупированного Донбасса отпечатки пальцев для выдачи гражданства РФ

С 1 ноября 2021 года вступили в силу изменения в порядок получения российских паспортов для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, у которых есть дети от 6 лет.

Как сообщают ресурсы российских боевиков, теперь жители оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, включившие в заявление о приеме в гражданство РФ детей в возрасте 6 лет и старше, будут ездить в пункты выдачи паспортов РФ вместе с ними.

Ребенка необходимо взять с собой, чтобы вместе с ним пройти дактилоскопическую регистрацию – сдать отпечатки пальцев.

Напомним, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных РФ.

Украина считает такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить на усиление санкций против России.