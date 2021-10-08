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Арахмия подтвердил смену министров обороны, реинтеграции, экономики и промышленности

Вчера, 14:18 citynews.net.ua | Напечатать

Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия подтвердил на брифинге смену глав в министерствах обороны, реинтеграции, стратегической промышленности, экономики и защиты окружающей среды. Об этом он заявил сегодня, 1 ноября 2021, на брифинге в Верховной Раде.

На должность министра обороны вместо Андрея Тарана будет предложен вице-премьер и министр реинтеграции Алексей Резников.

По словам Арахамии, министерство требует скорых перемен, и его должен возглавить опытный менеджер. Резников доказал свой профессионализм и дипломатические качества, а также имеет хорошую репутацию у международных партнеров, подчеркнул Арахамия.

Место Резникова в Минреинтеграции должна занять нардепка из СН Ирина Верещук, поскольку во фракции ей доверяют и знают, что справится с этой работой, сказал Арахамия.

На должность министра стратегической промышленности вместо Олега Урусского планируют назначить главу таможенной службы Павла Рябикина, но он не будет вице-премьером, заявил Арахамия. Он отметил менеджерский опыт Рябикина по управлению авиационной отраслью. Кто заменит Рябикина, должен определиться Кабмин.

На должность министра окружающей среды Романа Абрамовского, написавшего заявление об отставке, рассматривается его первый заместитель Руслан Стрелец.

По словам Арахамии, министр экономики Алексей Любченко еще не писал заявления об отставке. Если это произойдет, на его должность СН предложит заместитель главы Офиса президента Юлию Свириденко.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук уже анонсировал внеочередное заседание парламента на вечер вторника и рассмотрение кадровых вопросов Кабинета министров в среду и четверг.


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