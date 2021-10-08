В Луганской области 110 новых случаев COVID-19

За 31 октября в Луганской области лабораторно подтверждено 110 новых случаев COVID-19. От осложнений умер один человек. На выходные лаборатории обрабатывают только экстренные случаи и основная масса выявленных заболевших отображается в статистике на следующий день.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 48462 заболевших. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1559 человек.

В Украине за 31 октября выявили 13 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 298 летальных исходов от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 3 828 человек, выздоровели 5 885 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Одесской - 1281, Харьковской - 1227, Львовской - 1166, Запорожской - 895 и Днепропетровской - 867 областях.

Всего с начал пандемии в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 68 027 человек из 2 936 238 заболевших.