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В Луганской области российские боевики обстреляли Золотое из тяжелых минометов

Вчера, 10:09 citynews.net.ua | Напечатать

31 октября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня российско-оккупационными войсками, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Золотое-4 из тяжелых минометов калибром 120 мм и пулеметов.

Новоалександровку и Новотошковское российские боевики обстреливали из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет российского беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» с пересечением линии столкновения.

В Донецкой области боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Луганского и Майорского из гранатометов различных систем.

Позиции ВСУ у Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов российские боевики обстреливали украинских военных из минометов калибра 82 мм.
Возле Новолуганского российско-оккупационные войска два раза вели огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

Возле Зайцево боевики вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

В результате российских обстрелов один военнослужащий получил боевую травму. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На вооруженные провокации противника украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы.


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