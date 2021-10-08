В Луганской области выявили незаконную схему формирования налогового кредита на 150 млн. гривень

Заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Игорь Ткачев сообщил, что специалистами отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем совместно с Луганской областной прокуратурой установлены факты формирования налогового кредита по бестоварным операциям, общий объем по которым составил более 150 млн. гривен.

В Луганской области группой лиц была введена схема формирования искусственного налогового кредита на предприятии реального сектора экономики путем реализации сырья для производства, производителями которого они не были и по цепи поставок его не приобретали.

Сумма ущерба, нанесенного за счет функционирования указанной схемы, составила более 25 млн гривень.

По материалам отдела Луганской областной прокуратурой начато уголовное производство, квалифицируемое по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Игорь Ткачев подчеркнул, что дополнительные поступления в бюджет обеспечиваются за счет борьбы с «теневыми» схемами и высвобождения пространства для «белого» легального бизнеса, повышения уровня добровольной уплаты налогов и усовершенствования процессов администрирования.