В Луганской области выявили незаконную схему формирования налогового кредита на 150 млн. гривень

В Луганской области выявили незаконную схему формирования налогового кредита на 150 млн. гривеньВчера, 09:58
Заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Игорь Ткачев сообщил, что специалистами отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем совместно с Луганской областной прокуратурой установлены факты формирования налогового кредита по бестоварным операциям, общий объем по которым составил более 150 млн. гривен.
В Луганской области группой лиц была введена схема формирования искусственного налогового кредита на предприятии реального сектора экономики путем реализации сырья для производства, производителями которого они не были и по цепи поставок его не приобретали.
Сумма ущерба, нанесенного за счет функционирования указанной схемы, составила более 25 млн гривень.
По материалам отдела Луганской областной прокуратурой начато уголовное производство, квалифицируемое по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Игорь Ткачев подчеркнул, что дополнительные поступления в бюджет обеспечиваются за счет борьбы с «теневыми» схемами и высвобождения пространства для «белого» легального бизнеса, повышения уровня добровольной уплаты налогов и усовершенствования процессов администрирования.